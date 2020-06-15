В отпуск - на своей машине, или Полезные советы нашего земляка

Лето для многих жителей Мурманской области - пора отпусков. Даже пандемия коронавируса не сможет удержать нас от желаний увидеть родных и близких, погреться на солнышке, поесть свежих овощей и фруктов со своего огорода, искупаться в реке или на море, полюбоваться красотами средней полосы и юга России. Поэтому десятки тысяч жителей Заполярья отправляются с милого севера в сторону южную на личном автотранспорте. И если верить статистике, то таких у нас довольно много. По данным УМВД по Мурманской области, в 2018 году число частных машин в нашем регионе составляло 104,7 тысячи единиц. То есть в среднем на 1000 человек населения приходится 356 легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Кстати, Мурманская область входит в число регионов страны с самой большой обеспеченностью населения легковыми автомобилями.

А географическое расположение Кольского полуострова – северная окраина России – диктует и ограниченный выбор маршрута поездки. Большая часть автоотпускников проследует по маршруту, который пролегает через Медвежьегорск, Вологду, Ярославль... А с особенностями этого пути на своей страничке в «Фейсбуке» поделился североморец Юрий Банько, который на прошлой неделе преодолел его. Он посчитал, что его оперативная информация об особенностях поездки поможет землякам, которые только готовятся в дальний путь.

Раз вернулись, то дороги теперь не будет

«Скажу сразу: в этот раз поездка не задалась, - пишет Юрий Банько. - Выехав из Североморска, перед Мурманском мы свернули на «Ленинградку», но, проехав километров пять, наткнулись на дорожный знак, свидетельствующий, что впереди тупик. Здесь была чисто моя вина: ведь рассказывали в новостных телепередачах о том, что паводковыми водами в районе складов промзоны всё затоплено. Пришлось возвращаться назад, и ехать обходным путем. Жена пророчески произнесла: «Раз вернулись, то дороги теперь не будет». Она оказалась права.

Следуя от Североморска до Нижнего Новгорода, а это без малого 2000 километров , чистого времени за рулем у меня уходило раньше около 24 часов. В этот раз – 32. Поэтому тем, кто отправится в путь на автомашине, советую не ориентироваться на конкретное время прибытия в пункт отдыха или в конечную точку маршрута. Дорога может внести свои коррективы. Но, обо всем по порядку.

Решил, что по дороге буду говорить жене о тех препятствиях, ремонте дороги и прочих неудобствах, которые будут поджидать водителей в пути, чтобы все это разместить в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Ремонтные работы на «Ленинградке» не заставили себя ждать. Уже на 1359 километре нас встретил светофор и реверсивное движение, когда приходится пережидать встречный поток автомашин. Через три километра, опять реверс, а потом, постоянные ремонтные работы почти до Оленегорска. Я понял, что фиксировать эти работы уже не стоит. Их слишком много. И у каждого светофора терялось время. Так уж случилось, что все светофоры встречали меня красным цветом.

Чёрная дыра

По участку дороги Мурманск-Оленегорск необходимо высказаться отдельно. Это «чёрная дыра» бюджета. Этот участок ремонтируют ежегодно, и каждую весну, уложенный прошлым летом асфальт, сползает вместе с растаявшим снегом. Что удивительно, в Норвегии, Финляндии, Швеции такой же климат, такой же грунт, на который укладывают асфальт, но там ремонт дорог заключается в вырезании из полотна трассы колейности, которая образовалась из-за использования зимой шипованных покрышек. Потом эти «ленточки» закатают новым асфальтом. Да и ям и трещин асфальта на тех дорогах не увидишь. У нас же снимается весь асфальт, чтобы уложить новый, который через год предстоит вновь срезать. Понятно, что тем, кто занят в бизнесе по ремонту дорог, это новые и нескончаемые заказы. Но ведь качество выполненных работ должен кто-то контролировать.

Почти два часа мы простояли на дороге после посёлка Зеленоборский. Здесь велись взрывные работы, а потом от скального грунта расчищалось дорожное полотно. Советую посмотреть в Интернете время проведения взрывных работ, чтобы не терять время в пути. Вырвавшись на оперативный простор, мы двинулись дальше. К сожалению, после реки Идель нас ожидал ремонт дороги на семи участках, почти до поворота на Сегежу. В Пудожь, где мы остановились на ночлег, прибыли не как планировали, часов в 20-21, а почти в час ночи.

Уберечься невозможно

Должен отметить, что дороги в Карелии и в Вологодской области неплохие. Ехать по ним приятно. Правда, и в Вологодской области ведутся дорожные работы. И здесь водителей поджидает неприятность. После знаков ограничение скорости 40 километров в час устанавливаются камеры фиксации нарушений скоростного режима. На 248 километре после такого знака стояли три камеры, а в кустах ещё и машина ДПС.

Тех, кто любит быструю езду, хочу предостеречь: на участке Вытегра-Вологда очень много камер фиксации нарушений скоростного режима. Пытался считать и фиксировать, на каком километре они установлены, но, потом бросил эту затею, их там около четырёх десятков. Надо проверить информацию на сайте ГИБДД, сколько штрафов привез я. Уберечься невозможно. Если по правилам камера должны устанавливаться параллельно полосе встречного движения, то в Вологодской области они устанавливаются на противоположной стороне и направлены поперек дороги. Антирадар предупреждать не успевает: три-четыре звуковых сигнала, и ты уже прихватил штраф. Скорость фиксируют и в спину. В нарушение правил установки приборов видеофиксации нигде нет указателей, что такие камеры установлены. Лишь в Нижегородской области устанавливают и информацию о приборах, и камеры выставляют по правилам – направленные вдоль полосы движения на встречу движущемуся автомобилю.

Обращаю внимание водителей на особенность объезда Вологды. Руководствуйтесь указателями, а не навигатором. Зимой здесь открыли новый участок объездной дороги протяженностью 9 километров . На въезде в город ведутся ремонтные работы и установлено много камер.

На 406 километре дороги Вологда-Ярославль ведутся дорожные работы. Предстоят масштабные работы и после поворота на город Данилов.

Хочется надеяться, что вас минует вынужденная остановка на два часа, которая притормозила нас. Примерно на 404 километре перед Ярославлем произошла страшная авария с участием большегрузных автомобилей. Их просто разорвало на куски искореженного металла. Страшное зрелище, которое я не стал фотографировать по этическим соображениям. Здесь образовалась огромная пробка. Не менее масштабная пробка, состоящая в основном из большегрузных автомобилей, нас ожидала и на въезде в Ярославль.

«Бьёт» почти в упор

Ну, а после Ярославля все было, как обычно. Через Иваново езжу почти два десятка лет, но без навигатора не обхожусь. Единственный город, в котором не могу запомнить дорогу на выезд.

Тема использования камер видеофиксации требует отдельного разговора. Стремясь получить, как можно больше отчислений со штрафов, те, кто устанавливает камеры, не соблюдают требования: угол поворота камеры к дороге по специальной линии ориентира, параллельно кромке дороги, расстояние от датчика камеры до проезжей части. Камеру ставят так, что она «бьёт» почти в упор.

Эта проблема волнует миллионы автомобилистов. Не случайно, она обсуждалась 26 июня 2019 года на заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Начиная заседание, Президент России Владимир Путин сказал: «Теперь несколько слов о камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, - хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, - цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок. Повторю: предупреждение ДТП – ключевая задача».

Установка приборов видеофиксации – необходимая мера. На заседании Госсовета прозвучала такая цифра: 70% ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителей, которые нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, нарушают правила обгона.

После заседания Госсовета и выступления Владимира Путина прошёл год. Такое представление, что слова Владимира Путина «за периметром Кремля» услышаны не были.

Проехав две тысячи километров, постоянно слышал звуковой сигнал антирадара, свидетельствующий о том, что попал в зону действия прибора фиксации скорости. Но всего лишь несколько раз удалось лицезреть эти самые приборы, не говоря уже о предупреждающих знаках: их я вообще не видел. А ведь перед каждым стационарно установленным прибором обязательно должен стоять предупреждающий знак. Да и ставятся эти приборы не там, где опасные участки дороги, а на прямых отрезках, где водители прибавляют скорость, где выше вероятность прихватить водителя на нарушении скоростного режима. То есть, не там где опасно, а там, где денежно. Если бы здесь стоял предупреждающий знак, только идиот стал бы превышать скорость.

Очень часть камеры устанавливают не в аварийно опасных местах, а, наоборот, там, где обгон разрешён. Естественное желание обгоняющего в этой ситуации – как можно быстрее обогнать и уйти с полосы встречного движения. Разумеется, он может превысить скорость, и ничего в этом страшного нет. Но как раз здесь устанавливают камеры и ловят такого «нарушителя». В местах же, где обгон запрещён, камер можно и не увидеть.

Нужно вернуться к государственной системе видеофиксации, чтобы ликвидировать коррупционные схемы, которыми пользуются частные дельцы. Ведь миллиарды уходят не в бюджет страны, а частным лицам.

Сейчас ведь средства видеофиксации могут передаваться в частные руки на основании государственных контрактов, заключенных между службой ГИБДД, региональным управлением дорожного хозяйства и юридическими лицами или частными предпринимателями.

Это не дороги, а направления движения

Отдельная тема - установка приборов видеофиксации за временными знаками, ограничивающими скорость движения в местах проведения ремонтных работ. Благо бы эти работы проводились, а ведь уже после завершения работ знаки ограничения скорости сознательно не убирают, фиксируя здесь скоростной режим. Камеры стали не средством видеофиксации и предупреждения нарушений ПДД, а средством заработка.

По пути сделал несколько снимков нашей северной природы, и те грустные пейзажи, которые видел в Ивановской области. Жаль, что по тем участкам дороги, по которой пришлось ехать в Лухском районе, не ездит губернатор Ивановской области. Это не дороги, а направления движения, не просто ямы на асфальте, а дорога состоит из ям скрепленных асфальтом. Да и заросшие поля, фермы с рухнувшими крышами во многих областях России вызывают вопросы: где же у нас ежегодно выращивают 110 миллионов тонн зерна и обеспечивают высокие надои молока?».