В отпуск едем поездом, но с автомобилем: открылось новое направление курсирования вагона-автомобилевоза – Москва – Мурманск – Москва

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») начала перевозку автомобилей по новому направлению – Москва – Мурманск – Москва.

Как сообщает fpc.ru, первый рейс из Москвы уже состоялся 11 июня, а из Мурманска – 13 июня. Вагон-автомобилевоз включён в состав поезда №92/91 Москва – Мурманск. Частота курсирования – один раз в неделю.

Специальный вагон-автомобилевоз включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить 4 автомобиля или 14 мотоциклов.

Внутри вагон оборудован специальными креплениями для транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Пассажир может поехать в одном поезде со своим авто или отправить его в «самостоятельное» путешествие.

Оформить перевозку автомобиля или мотоцикла можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Фото: https://t.me/s/telerzd