В отпуск по принуждению: 15% работающих мурманчан заявили, что их заставляют идти в отпуск без их желания

Аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» выяснили, как часто жителей Мурманской области этим летом принуждают уйти в отпуск, даже если они этого не хотят.

Опрос hh.ru показывает масштабы принуждения к отдыху со стороны работодателей в Мурманской области, а также раскрывает методы давления на сотрудников. В частности, стало известно, что 15% работников сталкивались с принудительной отправкой в отпуск. При этом 78% респондентов сообщили, что не испытывали подобного давления, а 7% затруднились с ответом.

Интересно, что в других регионах доля работников, которых «выгоняют» в отпуск, значительно отличается. Так, в Москве с принудительным уходом в отпуск сталкиваются более 20% сотрудников, а в Ростовской области — каждый третий (более 27%).

Кого чаще всего заставляют уходить в отпуск без особого желания?

Чаще всего с принуждением к отпуску сталкиваются ИТ-специалисты — почти 30% из них сообщают о давлении со стороны работодателей. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных сфер. На втором месте — сотрудники транспорта и логистики (22%), на третьем — специалисты в области маркетинга (20%).

Респонденты также рассказали, какими методами работодатели пытаются «выгнать» их в отпуск. Большинство стараются действовать относительно мягко — 75% прибегают к уговорам и напоминают переработавшим сотрудникам о необходимости отдыха. Однако 10% работодателей не стесняются угрожать списанием отпускных дней без выплат.

Ещё 5% давят возможным «обнулением» премии, если сотрудник не уйдёт в отпуск. А 7% прямо угрожают увольнением тем, кто упорно избегает отпуска.