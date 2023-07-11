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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 14:00

В отпуск по принуждению: 22% мурманчан хоть раз в жизни, но заставляли пойти в отпуск силой

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто местные жители сталкивались с принудительной отправкой в отпуск и какие методы в основном используют работодатели, чтобы «выгнать» трудоголиков на отдых. 

Каждый пятый (22%) работник в Мурманской области хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель. Ещё 70% трудящихся заявили, что пока не сталкивались с такой проблемой. А остальные затруднились ответить.

Любопытно, что чаще с принудительно отправкой в отпуск сталкиваются мужчины, нежели женщины. А в разрезе профсфер чаще остальных такой опыт имеют юристы (27%), руководители и управленцы (22%), а также ИТ-специалисты и кадры из сферы транспорта и логистики (по 21%).

Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, обычно работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания (71%), гораздо реже в ход идут угрозы списания отпускных дней без выплат (12%), а также угрозы увольнения или лишения премии (по 4%).

При этом главными трудностями, с которыми работники сталкиваются во время планирования отпуска, по их собственному признанию, являются невозможность отдыхать одновременно с другим коллегой (38%), отсутствие возможности передать дела на время отпуска (21%), решение руководства без всякого объяснения причин (15%), а также геополитические события, в том числе закрытие границ, прекращение авиасообщения или отмена тура (5%). Только треть работников не сталкивались с проблемами при планировании своего отпуска.

«Право на оплачиваемый отпуск есть у всех работников.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который должны соблюдать работодатель и сотрудники. Сотрудник должен уйти в отпуск по графику, а работодатель — отпустить его в эти даты. График отпусков утверждается во всех организациях, за исключением микропредприятий, не позднее чем за две недели до наступления года, на который этот график составляется (ст. 123 ТК РФ), т.е. не позднее 17 декабря.

Закон разрешает менять даты отпуска, если и работник, и работодатель не против. Например, если сотрудник передумал идти в отпуск в сентябре и хочет отдыхать в ноябре, он должен согласовать это с работодателем. Или наоборот: если во время отпуска сотрудник нужен на работе, то отпуск можно перенести с согласия сотрудника», - комментирует эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru, Татьяна Нечаева.

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