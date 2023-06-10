В отпускной период - дополнительный спектакль «День отдыха»

Все события спектакля «День отдыха» (по пьесе Валентина Катаева) происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости...