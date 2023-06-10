В отпускной период - дополнительный спектакль «День отдыха»
Как сообщает Мурманский областной драматический театр, 13 июня в 19.00 состоится дополнительный показ спектакля «День отдыха».
Все события спектакля «День отдыха» (по пьесе Валентина Катаева) происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости. В результате запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций.
Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский, художник-постановщик – Николай Гадомский, В спектакле заняты заслуженные артисты России: Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Елена Царёва; артисты: Диана Артемова, Наталья Волкова, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева.
Фото и видео: https://vk.com/video-623014_456239348