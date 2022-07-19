В оздоровительных лагерях Мурманска, организованных на базе образовательных учреждений, заканчивается вторая смена

За три недели в них отдохнули более 400 школьников. Благодаря тёплой погоде программа была организована так, чтобы ребята смогли больше времени проводить на свежем воздухе: они принимали участие в познавательных и спортивно-развлекательных мероприятиях, пешеходных экскурсиях по мурманским скверам и другим знаковым местам заполярной столицы.

Как сообщает администрация города, сбалансированное меню специально разработано к летнему периоду. В рацион входили не только свежие сезонные овощи и фрукты, но и продукты местного производства: блюда из оленины, тресковых и лососевых пород рыб, северных ягод.

Всего в городских оздоровительных лагерях уже отдохнули почти 1600 юных мурманчан. Новая смена начнётся 25 июля.

Родители, которые ещё не успели организовать летний отдых своих детей, имеют возможность получить путёвки в оздоровительные лагеря Мурманска, Мурманской области и на Черноморском побережье Краснодарского края. Информация об оздоровительных учреждениях и способах подачи заявлений размещена в разделе «Отдых и оздоровление детей» на Образовательном портале города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23030&page=1