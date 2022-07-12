В ожидании большого хоккея: клуб «Мурман» провёл первую тренировку в новом сезоне

Хоккейный клуб «Мурман» провёл первую после отпускного периода тренировку. Она прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Здесь спортсмены начали готовиться к новому сезону, а через две-две с половиной недели тренеры планируют вывести своих подопечных на лед хоккейной арены «Метеор».

«Каждый день будут проходить по две тренировки по два часа. Это серьёзная нагрузка. Раскачиваться некуда», - подчеркнул главный тренер хоккейного клуба «Мурман» Олег Батов.

По сравнению с предыдущим сезоном состав игроков клуба обновился наполовину. Пришли и опытные, и молодые ребята из Красноярска, Кемерово, Хабаровска и других городов. В основной состав титульной команды мурманского хоккея с мячом, выступающей в Суперлиге, приглашены трое мурманчан, которые выступали за молодежную команду: Николай Журавлев, Виктор Фомичев и Евгений Могилин. По мнению тренерского штаба, они готовы сделать новый шаг в своей спортивной карьере.

«Сейчас втягиваемся. Старшие товарищи поддерживают, помогают, дают советы. Волнение перед новым сезоном есть, чтобы справиться с ним, нужно работать», – сказал игрок хоккейного клуба «Мурман» Евгений Могилин.

«Мурманский морской торговый порт оказывает огромную помощь. Прежде всего, это касается подготовка стадиона для проведения Чемпионата России. Без поддержки портовиков было бы практически невозможно готовиться. Сейчас главное – тренироваться», - отметил директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Ближайшая цель команды – подготовка к выступлению в рамках первого этапа Кубка России. Он пройдёт в Ульяновске. Первые игры запланированы уже на 13-14 августа.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249300%2Fwall-149919532_2622