В ожидании большого снега - лыжная трасса в черте Североморска

Сегодня во время еженедельного городского рейда глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев оценили ход работ по обустройству лыжной трассы в районе ул.Восточной.

Именно этот проект поддержали североморцы в рамках программы «Инициативное бюджетирование» в 2020 году. Напомним, по условиям реализация федерального проекта должна проходить на условиях софинансирования из четырех источников: областного и местного бюджетов, спонсорских средств и денег, собранных с населения. Участие последних – одно из ключевых условий, как гарант востребованности будущего объекта.

- В этом году была проделана очень большая работа, начиная со сбора подписей в поддержку «Освещения лыжной трассы на улице Восточной» и заканчивая реализацией самого проекта, - рассказывает тренер-преподаватель ДЮСШ №1 Юрий Дронов. – Думаю, что нашим спортсменам здесь будет удобно: есть и прямой автобусный маршрут, и место для парковки.

Как сообщает пресс-служба администрации ЗАТО г.Северморск, поклонников у зимних видов спорта во флотской столице много, поэтому и поддержали проект всем Североморском. Вместо запланированных к сбору по условиям программы поддержки местных инициатив 452 тысяч рублей в копилке проекта оказалось более 600 тысяч. Поэтому было принято решение не только осветить трассу, но и немного благоустроить территорию. И помимо 48 опор освещения, которые установлены вдоль первого километрового маршрута, здесь уже есть две тёплые раздевалки и место для парковки автотранспорта.

Сейчас подрядчик доделывает финальные штрихи, и совсем скоро все желающие прокатиться смогут приехать на обустроенную лыжную трассу на ул. Восточной. Конечно, если погода не подведёт. Пока снежный покров для передвижения на лыжах ещё недостаточен.

- Хочу сразу отметить, что процесс окончательного обустройства – дело не одного года. Есть ещё много идей и планов, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Однако самая сложная часть позади – вести работы в сопках на болотистой местности было очень непросто. И я хочу сказать слова благодарности в адрес подрядчика, который, несмотря на все трудности, с поставленной задачей все же справился, - резюмировал глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.