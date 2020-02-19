В ожидании новой «Арктики» с дефектом

По данным издания «КоммерсантЪ», один из гребных электродвигателей на проходящем испытания атомном ледоколе «Арктика» после поломки 4 февраля признан не подлежащим восстановлению. Это значит, что ледокол, видимо, придётся ставить в док для замены двигателя, которая может занять не менее полугода.

На ледоколе «Арктика» три гребных вала, на каждом установлены два двигателя по 10 МВт. Из строя вышел один из них. Два двигателя на среднем валу были успешно испытаны, прежде чем произошёл инцидент с ГЭД на правом валу.

По данным газеты, «Росатом», чтобы избежать длительного простоя судна, рассматривает вариант принять его с неисправным двигателем под обязательства верфи провести ремонт. Тогда мощность «Арктики» временно снизится на треть, до 40 МВт.

Представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя (повреждено четыре фазы из шести), говорится в документе. Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии, которые занимались разработкой системы электродвижения, считают, что в инциденте виноват брак при изготовлении двигателя. Однако в ЛЭЗ (поставщик ГЭД) винят скачок напряжения от преобразователя частоты на ГЭД. Окончательная причина должна быть названа комиссией 20 февраля.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов 13 февраля прямо не ответил на вопрос «Ъ», действительно ли починка двигателя на борту невозможна. Он лишь подчеркнул, что «Арктика» - «это научно-исследовательская работа, головной пароход, такого в мире не существовало». «Ничего катастрофического не произошло. Можно сделать на борту определенные работы, можно сделать в доке определенные работы, у нас все технологические ходы записаны: мы понимаем, что мы будем делать в случае A, B, C», - заверил господин Рахманов. Он добавил, что пока не видит рисков переноса сроков передачи ледокола, намеченной на май. В «Росатоме», «Русэлпроме» и Крыловском ГНЦ до выводов комиссии тему не комментируют.

Один из источников «Ъ» отмечает, что окончательно от надежд восстановить ГЭД, не разрезая корпус, ещё не отказались, специально для этого подключены дополнительные эксперты. Но другой собеседник утверждает, что повреждения четырех фаз из шести — весьма существенные: «Скорее всего, бессмысленно говорить о восстановлении, нужно менять двигатель с учётом, что корпус ГЭД не съемный, нельзя его вскрыть и поставить заплатку».

Ряд источников издания не исключает, что «Росатом» может принять ледокол и с неисправным правым ГЭД. Такое решение потребует и снижения нагрузки с левого винта, то есть мощность временно составит 40 МВт. Возможно, будет найден юридический компромисс, и ледокол примут под обязательства устранения неисправности в будущем. Сейчас на ледоколе, несмотря на поломку, продолжается программа испытаний.