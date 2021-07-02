В ожидании решений альянса ОПЕК+: рубль символически меняется

Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются в районе закрытия четверга, инвесторы ожидают решений альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако позднее заседание было перенесено на пятницу. Отмечалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчёта сокращений добычи не согласны ОАЭ.

Основательница «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари, мнение которой приводит агентство «Блумберг», полагает, что на этом фоне предварительная сделка между Саудовской Аравией и Россией состоится, однако могут быть сделаны некоторых уступки ОАЭ.

Аналитики полагают, что ОПЕК+ договорится об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно с августа до конца текущего года.

Рубль утром в пятницу символически меняется против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара растёт к евро и иене, инвесторы ожидают данные об уровне безработицы в США, свидетельствуют котировки на торгах.