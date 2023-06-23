В ожидании туристов: мурманские работодатели из сферы туризма наращивают объемы вакансий

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к летнему сезону у работодателей значительно вырос спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий июня – в обзоре hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Мурманской области работодатели из туристической сферы, а также ресторанного бизнеса «разместили на hh.ru более 300 вакансий. Это на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный ежемесячный рост спроса на персонал в туристической сфере в летние месяцы. Так, только за май-начало июня российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 78000 вакансий, что на 3% больше, чем месяц назад, а также на 43% больше, чем за тот же период год назад.

Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу менеджеров по туризму, официантов, барменов, поваров и хостес. Также достаточно востребованы администраторы и менеджеры ресторанов.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 40312₽. Это на 3599₽ больше, чем год назад. В Мурманской области работодатели готовы платить от 43645₽. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 51000 рублей. Их зарплатные ожидания выросли на 6355 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Мурманская область: