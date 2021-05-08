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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 10:45

В парадах Победы в Мурманске и Североморске примут участие более 1200 военнослужащих

9 мая по центральным площадям Мурманска и Североморска торжественным маршем пройдут порядка 1200 военнослужащих. К ним присоединятся сотрудники МЧС и ФСИН, нахимовцы, кадеты, члены военно-патриотических объединений.

Честь открыть парад в городе-герое Мурманске в этом году предоставлена роте барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. Вместе со знамённой группой и ротой почётного караула юные музыканты возглавят прохождение войск.

По площади Пять Углов пройдут парадные расчёты экипажа АПЛ «Псков», 403 отдельного гвардейского смешанного Киевского Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени авиационного полка, 98 отдельного смешанного авиационного полка, 63 отдельного морского инженерного полка, 80 отдельной Арктической мотострелковой бригады.

Украшением парада станет расчёт 45 Армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота, состоящий из военнослужащих-женщин.

Наравне с «коробками» воинских соединений в параде примет участие расчёт мурманских нахимовцев – будущих офицеров ВМФ.

В одном строю с военнослужащими маршем пройдут по центру города сотрудники ГУ МЧС РФ и УФСИН РФ по Мурманской области, юнармейцы, члены военно-патриотического объединения «Вымпел».

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. В состав колонны войдут мотовездеходы АМ-1, бронеавтомобили «Тигр-М», снегоболотоходы ГАЗ-3344, бронетранспортеры БТР-82 АМ, танки Т-80БВМ, автомобили Камаз-5350 со 100-мм противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира» и БПЛА «Гранат», боевые машины БМ-21 РСЗО «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», машины технической помощи МТП-А2, иные образцы боевой техники и вооружения.

В параде Победы в Мурманске примут участие более 700 военнослужащих (в составе парадных расчётов и экипажей машин) и свыше 200 представителей иных ведомств и организаций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ярким элементом праздника Победы станет пролёт над городом-героем авиации. В воздушной части парада примут участие 17 боевых машин – вертолёты Ми-8 и Ка-27, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142, Су-25утг, Су-33, МиГ-29к, Миг-31 и Су-24м.

В Североморске в параде Победы будут задействованы порядка 500 военнослужащих в составе 12 парадных расчётов, в том числе сводный расчёт военнослужащих-женщин и расчёт Нахимовского училища, а также юнармейцы и около сотни учащихся Североморского кадетского корпуса.

В 22.00 в Мурманске и Североморске прогремят залпы праздничного салюта.

Комментарии

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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