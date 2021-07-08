В параде и празднике в честь Дня ВМФ в Североморске будет задействовано более 10 боевых кораблей

Корабли Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота, которые пройдут в Североморске в последнее воскресенье июля.

Самым большим участником парада традиционно станет флагман флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», который продолжает выполнение учебно-боевых задач в море.

На североморском рейде Кольского залива на якоря и бочки встанут ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Североморск», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Иван Грен» и сторожевой корабль пограничного управления по западному арктическому району. В военно-спортивном празднике на акватории залива также примут участие морской тральщик «Владимир Гуманенко» и малый противолодочный корабль «Снежногорск».

Значительная часть кораблей и судов обеспечения Северного флота примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Туда отправились три атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орёл» и «Вепрь», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Владикавказ» и спасательное буксирное судно «Алтай». Корабли и суда в составе четырёх тактических групп завершают заход в Балтийское море.

Как сообщает пресс-служба СФ, три противодиверсионных катера и четыре рейдовых буксира Северного флота совершили переход из пунктов базирования на Кольском полуострове и Белом море в Финский залив по внутренним водным путям – по системе озёр, рек и каналов.

В воздушной части Главного военно-морского парада от Северного флота будет участвовать более 20 самолётов и вертолётов.