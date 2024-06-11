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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 19:35

В парке культуры и отдыха «Патриот» состоялся патриотический праздник в преддверии Дня России

Сегодня в парке культуры и отдыха «Патриот», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой, прошло мероприятие, посвящённое Дню России.

Приглашенными гостями стали представители ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Мурманской области», Региональной организации участников боевых действий на Северном Кавказе Российского союза ветеранов Афганистана, члены Мурманской региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск, председатель Фонда «Долг. Честь. Отечество» им. М.Г. Орешеты. Они поздравили собравшихся мурманчан с наступающим праздником. Также юные спортсмены-гиревики устроили показательное выступление, после которого зрители разошлись по интересующим их площадкам.

Как сообщает администрация города Мурманска, программа мероприятия была насыщена разными видами деятельности. Это и мастер-класс по изготовлению магнитов-матрешек в национальных костюмах, и мастер-класс по разборке/сборке АК-74. Особой популярностью пользовались спортивные программы «Патриоты ДОСААФ» и «Патриот» с применением оборудования для игры «Лазертаг». В перерыве между активностями ребята могли подкрепиться на полевой кухне.

Организатором праздника выступил Центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27578&page=1

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