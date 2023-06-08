В парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» развернута выставка, посвящённая 290-летию Северного флота

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» развернута экспозиция, посвящённая 290-летию Северного флота.

Среди экспонатов выставки: предметы экипировки и обмундирования, прославленных в годы войны моряков и военнослужащих Северного флота, уникальные экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной и участием моряков в обороне Заполярья, экспозиции о морской авиации и ее прославленных представителях, создании и развитии подводных сил Северного флота и многое другое.

Также представлены стенды, посвященные агитационно-пропагандистской акции в поддержку специальной военной операции «Сила в правде». В рамках данной акции большой десантный корабль «Иван Грен» совершил масштабный поход по Северному морскому пути с визитом в города и поселки Крайнего Севера и российской Арктики.

Экспозиция подготовлена военнослужащими и Военно-морским музеем Северного флота, и освещает основные этапы становления и развития военно-морских сил на Севере России, охватывая период истории Северного флота с XVIII века и по настоящее время.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выставка будет открыта до 18 июня в выставочном павильоне возле музейной площадки №1 парка «Патриот».

Фото: https://vk.com/parkpatriot?z=photo-83398126_457258257%2Fwall-83398126_18704