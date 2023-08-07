В парке «Патриот» Северного флота состоится гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж»В Мурманск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.23 09:30

В парке «Патриот» Северного флота состоится гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж»

В городском поселении Кильдинстрой Кольского района Мурманской области – на территории военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота 20 августа состоятся соревнования по бегу по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями «Герои Севера – Заполярный рубеж».

В этих состязаниях сможет принять участие любая команда из четырех совершеннолетних граждан России, имеющих медицинский допуск. Команды могут быть мужскими или смешанными (не менее двух женщин). Участникам соревнований предстоит преодолеть трассу протяженностью 5200 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в этот же день на территории парка «Патриот» состоятся и другие мероприятия Северного флота, в рамках которых будет развернута масштабная выставка вооружения и военной техники, пройдут выступления творческих коллективов.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475135@egNews

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