В парке «Патриот» Северного флота состоялись выставка вооружения и динамический показ бронетанковой техники

В парке «Патриот» Северного флота недалеко от посёлка Кильдинстрой прошли мероприятия в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». На тематических площадках гостям представили военную, специальную и историческую технику, а также продемонстрировали боевые возможности одного из самых современных танков –Т-80БВМ.

28 августа участников праздника приветствовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Поздравляю всех с праздником силы и мощи нашей страны и нашей армии. Рад видеть в военно-патриотическом парке такое количество молодых и активных людей с детьми. Здорово, что сегодня юные северяне могут пропитаться духом патриотизма, приобщиться к военной службе и защите Отечества, – сказал Андрей Чибис. – Большое спасибо нашему «старшему брату» – Северному флоту за организацию такого масштабного мероприятия».

Адмирал Александр Моисеев отметил, что парк «Патриот» – одна из основных площадок форума, где северяне могут ближе познакомиться с Северным флотом и военной техникой, стоящей на вооружении.

«В рамках форума тематические площадки развернуты также в Североморске и Сафоново, но здесь на площадке динамического показа мы демонстрируем возможности таких серьезных машин, как современный танк Т-80БВМ, другой техники, которая стоит в подразделениях Северного флота, – это и мотовездеходы, и квадрациклы. Все то, что является современной техникой, позволяющей эффективно решать комплекс поставленных задач», – выступая перед собравшимися, подчеркнул Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе открытия форума состоялось вручение наград победителям флотского этапа конкурса «Северный Медиа-АС-2021». Также за высокий уровень подготовки к Всероссийскому слету кадетских классов Благодарственными письмами губернатора Мурманской области отмечены учащиеся «Североморского кадетского корпуса» Александр Великоборец, Даниил Наприенко, Денис Коробов и Роман Тараканов.

После церемонии награждения Андрей Чибис и Александр Моисеев осмотрели экспозицию вооружения, военной и специальной техники воинских частей Северного флота и посетили танкодром.