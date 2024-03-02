В парке «Патриот» Северного флота в «Гонке Героев» приняли участие около 300 спортсменов со всей России

В этом году 5-километровая трасса, состоящая из 19-ти сложнейших препятствий, требовала от участников и команд не только хорошей физической формы, спортивной закалки, личного мужества, но и таких качеств как взаимовыручка, товарищество, дружба. Спортивное мероприятие собрало тысячи зрителей, которые прибыли в парк «Патриот» Северного флота семьями. Было не только весело, но и познавательно и интересно.

Сегодня на территории военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота состоялся экстремальный забег по 5-километровой трассе - легендарная «Гонка Героев Зима». Это была вторая зимняя гонка, организаторами которой стали «Лига Героев», Северный флот и правительство Мурманской области.

Старт гонке дали командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и руководитель направления «Гонки Героев» Игорь Катыш.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, напутствуя участников гонки, отметил не только спортивную, но и патриотическую направленность данного мероприятия.

«В первую очередь это мероприятие проводится в поддержку тех, кто сегодня решает главную задачу – защищает Отечество. Я искренне убеждён, что ставшее уже традиционным это мероприятие в нашем регионе будет развиваться, вовлекать как можно больше участников. Очень важно, что вместе со взрослыми здесь очень много детей. Именно в таких мероприятиях куются качества будущего гражданина», - сказал адмирал Александр Моисеев, открывая гонку.

Руководитель направления «Гонки Героев» Игорь Катыш выразил слова благодарности командованию Северного флота, Центру спортивной подготовки Мурманской области, всем, кто помогал готовить мероприятие.

«Сегодня сюда прибыли гости, чтобы проверить свои силы, не только из Мурманска, но и из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Урала. Мы очень гордимся этой локацией, потому что это единственная в мире гонка с препятствиями, которая проходит за Полярным кругом. Нигде больше такого нет», - сказал Игорь Катыш.

В этом году 5-километровая трасса, состоящая из 19-ти сложнейших препятствий, требовала от участников и команд не только хорошей физической формы, спортивной закалки, личного мужества, но и таких качеств как взаимовыручка, товарищество, дружба.

Спортивное мероприятие собрало тысячи зрителей, которые прибыли в парк «Патриот» Северного флота семьями. Было не только весело, но и познавательно и интересно.

Выставка военной техники и вооружения, которую подготовили части и соединения Северного флота, нашли своих увлеченных зрителей. Здесь можно было не только познакомиться с современной военной техникой, заглянуть внутрь мощных бронированных машин, но и попробовать управлять дронами, которые используют сапёры при разминировании, потрогать руками снаряжение и оборудование флотских спасателей.

Военный оркестр и энергичная музыка задавали субботнему мероприятию тон и настроение, а полевая кухня и горячий чай от воинов-североморцев делали спортивный праздник по-домашнему уютным.

Комментируя итоги прошедшего события, командующий Северным флотом Александр Моисеев выразил уверенность в том, что консолидация сил «Лиги Героев», правительства региона и командования Северного флота позволит и впредь создавать знаковые для патриотического воспитания и приобщения к здоровому образу жизни события.

«Это очень важное мероприятие, которое объединяет не только спортсменов, оно объединяет очень многих людей, различных родов деятельности, и конечно же людей в погонах – военнослужащих Северного флота. Самое главное - оно проходит в парке «Патриот» в городе-герое Мурманске, под «Лигой Героев», во имя Героев – и эта составляющая патриотики для меня очень важна», - подчеркнул адмирал Александр Моисеев.

В «Гонке Героев» приняли участие около 300 спортсменов со всей России. Как сообщает пресс-служба СФ, более 70 из них – это военнослужащие Северного флота, принявшие участие в массовом старте. Северный флот также был представлен четырьмя командами – от Колькой флотилии разнородных сил, подводных сил, смешанного авиационного корпуса и центра материально-технического обеспечения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502938@egNews