В парке «Патриот» состоялась молодёжная военно-спортивная патриотическая игра «Северный форпост» на переходящий кубок командующего Северным флотом

В Мурманской области в парке «Патриот» Северного флота под посёлком Кильдинстрой прошла молодёжная военно-спортивная патриотическая игра «Северный форпост». В ней приняли участие четыре смешанные команды Мурманского Нахимовского военно-морского училища из ребят 8 и 10 классов.

Игра проводится второй раз. Организаторами мероприятия выступили командование Северного флота совместно с руководством Мурманского Нахимовского военно-морского училища при поддержке регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив.

Сначала участники «Северного форпоста» штурмовали здание в игре лазертаг, а затем преодолевали полосу препятствий в парке «Патриот». На полосе препятствий они должны были пройти «минное поле», на котором с помощью металлодетектора за ограниченное время обнаружить муляжи мин. Затем - выполнить неполную разборку и сборку автомата Калашникова и зарядить его. Стрельбу по мишеням ребята выполняли не из автомата, а из пневматической винтовки. Потом они метали гранаты, демонстрировали приемы рукопашного боя, оказывали первую медицинскую помощь условно раненному товарищу и отрабатывали нормативы по РХБЗ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам состязаний 1-е место заняла команда «А» классов «Вал», вторыми стали команда «В» классов «Траншея». Замкнули тройку лидеров команда «Б» классов «Гранит».

По оценке организаторов игры, все ребята при прохождении испытаний проявили волю к победе и бойцовский характер.