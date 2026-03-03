В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 11:00

В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»

С 1 марта в «Паспорте Полярника» можно поставить ещё один штамп – «Праздник Севера». Печать разработана Туристским информационным центром Мурманской области и приурочена к проведению Полярной Олимпиады – главного спортивного события Мурманской области.

На штампе изображено одно из самых зрелищных состязаний Праздника Севера – гонка на оленьих упряжках.

Поставить в свой «Паспорт Полярника» уникальный штамп сможет каждый участник и болельщик любого спортивного мероприятия в рамках Праздника Севера. Сделать это можно в офисах Туристского информационного центра в Мурманске (проспект Ленина, 82, деловой центр «Арктика», 1-й этаж) и в здании аэропорта Мурманск. Достаточно предъявить сотруднику офиса фотографии, сделанные на спортивном событии.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, «Паспорт Полярника» – эксклюзивный атрибут арктического путешественника, подтверждающий пересечение полярного круга его владельцем.

Открывая для себя Мурманскую область и путешествуя по ней, местные жители и гости региона могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности. Серия штампов регулярно пополняется, на сегодня их уже 44.

Кроме того, обладателю «Паспорта Полярника» доступны бонусы от партнеров проекта. Список партнёров постоянно расширяется

Получить «Паспорт Полярника» можно в любом из офисов Туристского информационного центра: Мурманск, проспект Ленина, 82; аэропорт «Мурманск»; Никель, ул. Сидоровича, 4; Умба, ул. Спортивная, 1а.

Подробные условия – на сайте проекта.

На сегодняшний день выдано уже более 13,5 тысячи паспортов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563088/#&gid=1&pid=1

-

