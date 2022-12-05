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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 14:00

В Печенге бойцам Архангельского батальона переданы внедорожники и дополнительное оборудование

В посёлок Печенга доставлены два автомобиля УАЗ «Патриот», а также дополнительное оборудование, которые переданы командованию отдельной мотострелковой бригады Северного флота для последующей доставки военнослужащим Архангельского батальона, выполняющего задачи в ходе специальной военной операции.

Внедорожники и оборудование были закуплены Губернаторским центром Архангельской области «Вместе мы сильнее».

«В Печенгу приехала очередная партия оборудования и машин от Архангельской области. Доставили два автомобиля УАЗ с объёмом двигателя 2,7 литра, тепловизор, прицелы с приборами ночного видения, квадрокоптеры с устройствами сброса и смартфонами к ним. Заявка на эту технику поступила от командира инженерно-саперного взвода Архангельского батальона во время нашего прошлого визита в Печенгу. Это лишь часть заявленного к приобретению имущества, мы ожидаем поставки миноискателей, которые сейчас находятся в производстве. Они должны поступить к нам в течение декабря, после чего мы их передадим бойцам», – рассказал директор Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

Автомобили и оборудование позволят бойцам Архангельского батальона более оперативно и эффективно выполнять боевые задачи, в том числе в ночное время, чтобы противнику было сложнее отследить действия военнослужащих.

На схожей технике в Печенге сейчас проходят подготовку военнослужащие, призванные из Архангельской области, которым в скором времени предстоит вести боевую работу уже на новом оборудовании.

«Для разведки, для обнаружения позиций противника и корректировки огня поступившие квадрокоптеры очень пригодятся, особенно с устройством сброса. Там, на передовой, это очень нужно. Техника интересная и, самое главное, доступная для обучения», – рассказал гранатометчик Архангельского батальона Константин.

Помимо освоения современных средств ведения боевых действий, военнослужащие из Архангельской области интенсивно занимаются боевой подготовкой, отрабатывая тактику ведения боя в наступлении и обороне.

«Уделяем много внимания тактическим действиям, стреляем из всех видов стрелкового оружия, много бегаем, прорабатываем взаимодействие подразделений вместе с техникой. Одежда, каски, бронежилеты, оружие – всё необходимое у нас есть. Побольше бы коптеров, в них мы нуждаемся – они помогают заблаговременно обнаружить противника. Настрой у всех боевой», – поделился старший стрелок Архангельского батальона Игорь.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в конце ноября в Печенгу также были доставлены каски и бронежилеты для Архангельского батальона, которые сейчас хранятся на складе. В ближайшее время в воинскую часть поступит вторая партия аналогичной экипировки, после чего необходимое снаряжение будет доставлено бойцам в зону ведения боевых действий с помощью военно-транспортной авиации.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12447560@egNews

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