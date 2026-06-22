В Печенге капитально отремонтируют котельную

В рамках реализации народной программы «На Севере – жить!» и мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей Мурманской области заключен контракт на капитальный ремонт котельной в Печенге.

В ходе ремонта предусмотрен комплекс масштабных работ. Будет проведена замена пяти водогрейных котлов на новое оборудование с монтажом металлических постаментов и полной обвязкой трубопроводов, обновление 30-метрового стального газохода с изоляцией и замена двух дымососов, а также полная замена запорной арматуры.

Помимо этого, отремонтируют теплообменный аппарат, проведут химическую промывку трех теплообменников сетевой воды и модернизируют системы автоматики с установкой современных приборов учета и регулирования.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, работы проводятся в один этап и будут завершены к 1 октября текущего года. На время ремонта подача тепла и горячего водоснабжения потребителям в отопительный сезон 2026–2027 годов будет сохраняться в штатном режиме.

Обновление системы повысит надёжность теплоснабжения всего посёлка.

Фото (администрация Печенгского округа): https://gov-murman.ru/info/news/569820/#&gid=1&pid=1