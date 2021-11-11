В Печенге модернизируют муниципальные котельные

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова совместно со специалистами ООО «ПромВоенСтрой» посетила с рабочим визитом объекты теплоснабжения гп. Печенга Печенгского округа. Рабочая встреча проведена в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения, включающему в себя проведение ООО «ПромВоенСтрой» реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Объектами осмотра стали муниципальные котельные №№55 и 73, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В ходе осмотра определено, что котельная №73 находится в хорошем техническом состоянии. В тоже время котельная №55 находится в неудовлетворительном состоянии и для бесперебойного прохождения отопительного сезона ООО «ПромВоенСтрой» приходится за счёт собственных средств закупать и устанавливать новые котлы, так как старые котлы выработали свой технический ресурс. Кроме того, котельная №55 находится в непосредственной близости к социально значимому объекту, а именно к детскому саду, построенному администрацией г. Печенга Печенгского округа в 2019 году.

В процессе реализации концессионного соглашения ООО «ПромВоенСтрой» планирует выполнить мероприятия по переключению потребителей котельной №55 на котельную №73, что потребует увеличения мощности котельной №73, а также строительства новых тепловых сетей. По окончанию работ котельная №55 будет законсервирована.

Реализация указанных мероприятий ООО «ПромВоенСтрой» позволит сократить эксплуатационные расходы, повысить надёжность и качество теплоснабжения потребителей.