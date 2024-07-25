Народный фронт проводит опрос граждан в сфере развития потребительского кредитования в РоссииНачался приём заявлений через механизм «Мобильный избиратель»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 16:00

В Печенге начала работу новая амбулатория

Новая современная врачебная амбулатория с организацией первичной, доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи начала работу в Печенге. Общая площадь модульной конструкции – 216 кв метров. Мощность новой врачебной амбулатории – 20 посещений в смену.

«В современных комфортных условиях медицинскую помощь смогут получать более 1600 человек, из которых более 600 – дети. В амбулатории будут обслуживаться семьи военнослужащих. Мурманская область – северный форпост нашей родины. В Печенге дислоцирована 200-я отдельная гвардейская мотострелковая ордена Кутузова бригада», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на торжественном открытии амбулатории в рамках форума «Здоровое общество».

24 июля в рамках форума «Здоровое общество», который проходит в Москве, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко по видеоконференцсвязи открыли учреждения здравоохранения в пяти регионах нашей страны: Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Республиках Крым и Татарстан.

Возведение модульной конструкции в Печенге проводилось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В создание модульной амбулатории вложено 24,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Ещё на сумму более 3 млн рублей в рамках плана «На Севере – жить» закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, во врачебной амбулатории организованы прививочный и процедурный кабинеты, кабинет профилактики. Кабинеты врачей специалистов: терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), педиатра участкового, акушера-гинеколога. Организована комната отдыха персонала.

Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленных помещениях многоквартирного дома, которые не соответствовали действующим санитарным нормам и правилам.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что каждое шестое учреждение сегодня в стране вовлечено в процесс модернизации первичного звена.

«Если посмотреть на то количество учреждений, которые открываются после капитальных ремонтов, и на количество новых объектов, то получается, что это в среднем три объекта в день. Это колоссальное количество медицинских объектов, вовлеченных сегодня в процесс модернизации», – сказал министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отсутствие конкретики в указании зарплаты снижает отклик на вакансию-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,20 рубля, доллар потерял 1,14 рубля-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Группа депутатов Госдумы предложила ввести должности омбудсмена по правам инвалидов и его представителя в регионах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика