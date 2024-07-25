В Печенге начала работу новая амбулатория

Новая современная врачебная амбулатория с организацией первичной, доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи начала работу в Печенге. Общая площадь модульной конструкции – 216 кв метров. Мощность новой врачебной амбулатории – 20 посещений в смену.

«В современных комфортных условиях медицинскую помощь смогут получать более 1600 человек, из которых более 600 – дети. В амбулатории будут обслуживаться семьи военнослужащих. Мурманская область – северный форпост нашей родины. В Печенге дислоцирована 200-я отдельная гвардейская мотострелковая ордена Кутузова бригада», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на торжественном открытии амбулатории в рамках форума «Здоровое общество».

24 июля в рамках форума «Здоровое общество», который проходит в Москве, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко по видеоконференцсвязи открыли учреждения здравоохранения в пяти регионах нашей страны: Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Республиках Крым и Татарстан.

Возведение модульной конструкции в Печенге проводилось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В создание модульной амбулатории вложено 24,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Ещё на сумму более 3 млн рублей в рамках плана «На Севере – жить» закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, во врачебной амбулатории организованы прививочный и процедурный кабинеты, кабинет профилактики. Кабинеты врачей специалистов: терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), педиатра участкового, акушера-гинеколога. Организована комната отдыха персонала.

Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленных помещениях многоквартирного дома, которые не соответствовали действующим санитарным нормам и правилам.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что каждое шестое учреждение сегодня в стране вовлечено в процесс модернизации первичного звена.

«Если посмотреть на то количество учреждений, которые открываются после капитальных ремонтов, и на количество новых объектов, то получается, что это в среднем три объекта в день. Это колоссальное количество медицинских объектов, вовлеченных сегодня в процесс модернизации», – сказал министр.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/