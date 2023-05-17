В Печенге приступили к строительству здания начальной школы

В Мурманской области продолжается строительство образовательных учреждений. Так, в мае на строительную площадку вышел подрядчик, который будет выполнять работы по строительству пристройки начальной школы в Печенге.

«Новый корпус на 250 мест появится у школы №5 им. М.С. Попова, соединять основное здание с пристройкой будет переход. В двухэтажном кирпичном здании общей площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров появятся новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также малый спортивный зал, душевые и раздевалки для юных северян», – пояснила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

В настоящее время подрядная организация «Аксай» уже приступила к подготовительным работам на строительной площадке. Полным ходом идет организация строительного городка, устройство временного ограждения, площадок складирования материалов и конструкций. Рабочие уже приступили к расчистке пятна застройки от зеленых насаждений, демонтажу существующих электрических сетей, а также работам по устройству буронабивных свай.

Строительство ведётся в рамках госпрограммы «Образование и наука», а также реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить». Срок завершения работ по контракту – конец 2024 года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru