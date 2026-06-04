В Печенге продолжается капремонт фасадов пяти домов на Стадионной улице

В Мурманской области продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным активно идёт капремонт фасадов пяти домов на улице Стадионной в Печенге. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В 2026 году запланированы работы в 597 многоквартирных домах Мурманской области. По-прежнему большое внимание уделяется состоянию жилого фонда в населённых пунктах с дислокацией военных. В частности подрядчики приступили к монтажу фасадной системы «Термоленд» в домах №9 и 10 на улице Стадионной в Печенге. В ближайшее время начнётся монтаж и на соседних домах №4, 7 и 8. Эта системы уже зарекомендовала себя крайне эффективно в суровых условиях Крайнего Севера. Колористические решения разработаны специально для этих домов», – отметил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Павел Горюнов.

Данная система монтируется бескаркасным способом и предусматривает плотное прилегание панелей к фасаду здания с перекрытием швов. Уникальная система «Термоленд» позволяет значительно снизить трудозатраты, а её монтаж не зависит от погодных условий. При этом панель минимизирует теплопотери дома, а покрытие их оцинкованной стали надёжно защищает наружные стены от ветров и осадков. В Мурманской области с применением этой технологии уже капитально отремонтировано порядка 20 жилых домов.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568856/#&gid=1&pid=3