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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 14:30

В Печенге прошёл рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта

Офицеры военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону Следственного комитета Российской Федерации провели новое целевое мероприятие, направленное на выявление натурализованных граждан призывного возраста, уклоняющихся от воинского учёта, а также на пресечение нарушений порядка пребывания мигрантов на территории нашей страны.

В рамках рейда, который охватил общественные места, складские помещения и строительные площадки посёлка Печенга, были проверены почти два десятка граждан указанной категории. В результате проведенных мероприятий несколько натурализованных граждан призывного возраста не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Эти лица были препровождены в военный комиссариат для дальнейшей профилактической работы и оформления необходимых документов.

В дополнение к выявлению нарушителей, военные следователи провели разъяснительные беседы с проверяемыми, информируя их о возможностях поступления на военную службу по контракту. Они подчеркнули, что служба в армии предоставляет не только патриотическую возможность, но и карьерные перспективы и социальные гарантии.

 

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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