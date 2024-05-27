В Печенге проведён рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта

Следователями военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками военной полиции вновь проведена проверка соблюдения бывшими мигрантами законодательства о воинском учёте.

В этот раз в Печенгском муниципальном округе сотрудниками отдела посещены места строительства муниципальных и коммерческих объектов, в результате чего проверено свыше двух десятков лиц указанной категории, некоторые из которых не смогли представить документы, подтверждающие их пребывание на воинском учёте. Данные лица направлены в военный комиссариат.

Одновременно всем проверенным лицам разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а также предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии.

Фото предоставлено военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.