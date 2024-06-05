В Печенге военные следователи продолжают выявлять экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

Офицерами военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции проведён очередной рейд с целью поиска уклоняющихся от воинского учёта бывших мигрантов.

На этот раз следователями проверены строительные площадки Печенгского муниципального округа. Проверке подверглись свыше десятка лиц указанной категории, в результате чего выявлены «новые» граждане, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт, в связи с чем были сопровождены офицерами в военный комиссариат.

Одновременно военными следователями всем проверенным лицам разъяснено их право заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы, а также предусмотренные для такой категории военнослужащих социальные гарантии.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.