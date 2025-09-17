В Печенге запустили пятый сезон проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра. Супруги военнослужащих и члены их семей приняли участие в 30 творческих мастер-классах и прослушали лекции от преподавателей из Москвы, Мурманска, Североморска, Мончегорска, Полярного и Заозерска.

В культурно-досуговом центре «Платформа» участницы учились создавать букеты из воздушных шаров и восковые свечи, интерьерные панно из нитей и керамические тарелки, работать с фотографией и многое другое. Для детей провели показ научных опытов, а для самых маленьких организовали детскую комнату.

«Я участвую впервые в «Творческой осени». Помимо того, что здесь очень интересно, мероприятие дает профессиональный рост. Девушки в Печенге очень доброжелательные. Это вдохновляет и хочется больше делиться частицей своего творчества и души», – отметила мастер по керамике Анастасия Серова.

Спортивный нутрициолог и остеопат Карина Хольц провела лекцию о здоровом питании в условиях Крайнего Севера.

«Здесь проходит не так много крупных мероприятий, поэтому девушки с особенным вниманием отнеслись к каждому вопросу, что мы обсуждали. Наиболее актуальной темой стало влияние полярной ночи на здоровье. Очень важно встречаться на таких проектах, обмениваться мнениями, особенно в отдалённых районах», – рассказала Карина Хольц.

На площадке пространства «СОПКИ.СПОРТ» тренер с многолетним опытом работы в сфере фитнеса Роман Кучерук провел лекцию о спорте и здоровом питании. А в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» участницы социального проекта «Мы – семья», выпускницы программы «Женщина-лидер. Флотские города» Единого волонтерского центра и Мастерской управления «Сенеж», провели практикум по созданию социальных проектов.

«В Печенге проект «Творческая осень» проводится впервые. Мы привезли новые техники и впервые делаем формат «мама и ребёнок». Нашим проектом мы транслируем важность сохранения семейных ценностей. Пока мужья защищают нашу Родину, они защищают дом и семью. В этот день девушки могут почувствовать и узнать что-то новое и интересное, найти друзей и хобби», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Творческая осень» Единого волонтёрского центра поддерживает творческую самореализацию женщин, живущих в небольших военных городах и посёлках. Мероприятия проекта входят в событийную программу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553440/#&gid=1&pid=1