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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.21 15:00

В Печенгском гарнизоне Северного флота повышают престиж военной службы

В рамках празднования 77-й годовщины Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Карельского фронта и сил Северного флота в годы Велико Отечественной войны в Печенге прошло мероприятие по популяризации и повышению престижа военной службы в ВС РФ. В ходе него была развёрнута выставка современного вооружения и военной техники береговых войск Северного флота. Мотострелки и морские пехотинцы продемонстрировали свои боевые навыки.

Перед зрителями выступили экипажи «арктических» танков Т-80БВМ. Они показали мастерское владение техникой при розыгрыше тактических действий на полигоне, стрельбе по целям в движении, а также в прыжке с трамплина. Танкисты продемонстрировали «вальс» боевых машин, забили гвоздь стволом пушки и разрезали дыню, прикреплённым к стволу ножом.

Приёмы рукопашного боя и упражнения с оружием показали разведчики отдельной мотострелковой бригады. Боевые расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» выполнили стрельбу по условному противнику на земле и в воздухе.

Перед участниками мероприятия выступила концертная бригада ансамбля песни и пляски Северного флота с военно-патриотическими композициями.

Личный состав береговых войск и зрителей приветствовал командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Краев. Он отметил, что в 2021 году военнослужащие достигли хороших результатов в ряде конкурсов Международных армейских игр и объявил о начале подготовки к армейским играм следующего года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для желающих заключить контракт на прохождение военной службы в ходе всего мероприятия работал информационно-агитационный мобильный пункт, сотрудники которого проводили консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах России.

 

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