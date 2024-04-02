В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Печенгском муниципальном округе капитально отремонтируют два моста.

В Заполярном запланирован капитальный ремонт моста через реку Хауки-Йоки в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка, подрядная организация – ООО «СТК». В рамках исполнения контракта будут выполнены работы на проезжей и пешеходной части мостового сооружения.

В ходе строительных работ запланирован ремонт консольных участков пролетных строений, устройство гидроизоляции, установка водоотводных трубок, восстановление конструктивных слоёв дорожной одежды и пешеходного настила мостика, замена перильных ограждений, антикоррозийная защита конструкций опор и ремонт подходов к мосту.

Определен подрядчик и по капитальному ремонту моста через реку Колосйоки, который расположен между улицей Советской и улицей Заводской в пгт. Никель Печенгского округа.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с начала дорожно-строительных работ мостовики разберут старое мостовое полотно, заменят и обустроят откосные стенки и монолитные конструкции опор, установят монолитную накладную плиту. Далее подрядчик обновит дорожные ограждения, проведет систему водоотвода и очистки вод, а также обновит дорожное полотно.

Фото: https://gov-murman.ru