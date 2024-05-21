В Печенгском муниципальном округе Мурманской области продолжают выявлять уклонистов от воинского учёта

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону во взаимодействии с военными полицейскими проведена новая проверка соблюдения экс-мигрантами законодательства о воинском учёте.

В этот раз в Печенгском муниципальном округе военными следователями проверены места строительства муниципальных и коммерческих объектов. В рамках мероприятия проверено более двух десятков лиц указанной категории, из них несколько мужчин призывного возраста не смогли документально подтвердить свое пребывание на воинском учёте. Данные лица направлены в военный комиссариат.

Одновременно всем проверенным лицам разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а также предусмотренные для такой категории военнослужащих социальные гарантии.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.