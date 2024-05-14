В Печенгском муниципальном округе Мурманской области продолжаются проверки натурализованных граждан на предмет их постановки на воинский учёт

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону совместно с военнослужащими военной полиции провели очередную проверку соблюдения бывшими мигрантами законодательства о воинском учёте.

В этот раз такой рейд проведён по местам общественного питания, расположенным на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области. Проверке подверглись почти два десятка лиц указанной категории, по результатам выявлено несколько лиц, которые не смогли представить документы, подтверждающие их пребывание на воинском учёте. Данные граждане направлены в военный комиссариат.

Одновременно военными следователями всем проверенным лицам разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а также предусмотренные для такой категории военнослужащих социальные гарантии.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.