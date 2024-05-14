Летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит более 17 тысяч юных северянРосстат отмечает весенний рост цен на плодоовощную продукцию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 10:15

В Печенгском муниципальном округе Мурманской области продолжаются проверки натурализованных граждан на предмет их постановки на воинский учёт

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону совместно с военнослужащими военной полиции провели очередную проверку соблюдения бывшими мигрантами законодательства о воинском учёте. 

В этот раз такой рейд проведён по местам общественного питания, расположенным на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области. Проверке подверглись почти два десятка лиц указанной категории, по результатам выявлено несколько лиц, которые не смогли представить документы, подтверждающие их пребывание на воинском учёте. Данные граждане направлены в военный комиссариат.

Одновременно военными следователями всем проверенным лицам разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а также предусмотренные для такой категории военнослужащих социальные гарантии.

 

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Офицерские жены». Художественный сериал, 5 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сегодня День фрилансера: насколько популярна работа «на себя» и сколько можно заработать-PRO Валюту (16+)Рубль меняется незначительно на фоне рыночной безыдейности-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика