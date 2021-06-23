В Печенгском муниципальном округе завершается капитальный ремонт домов в рамках реновации ЗАТО

По программе реновации ЗАТО в Печенгском муниципальном округе предусмотрен капитальный ремонт общего имущества пяти многоквартирных домов. Среди них четыре крыши, два фасада и в двух домах сети водоотведения.

Ход завершения работ проверили генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов и глава округа Андрей Кузнецов. Напомним, ремонт выполняется в Печенге по адресу – Печенгское шоссе, дома 11 и 12, ж/д ст. Печенга ( 19 км ), дома 1 и 3, нп. Спутник по адресу – улица Новая, 8.

По результатам обследований всех домов разработана проектная документация, по которой получены положительные заключения государственной экспертизы. Завершены и приняты работы по капремонту трёх крыш и одному дому с ремонтом сетей водоотведения. Остальные объекты находятся в высокой степени готовности и будут завершены до 30 июня.

Так, по фасадам завершены работы по замене окон в подъездах и дверей входных групп, устройству отмостки у домов, ремонту кирпичной кладки, противогрибковой обработке, грунтовке поверхностей фасадов. Покраска фасадов выполнена на 95%.