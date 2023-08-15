В Печенгском округе 18 августа стартуют бесплатные кинокурсы подготовки специалистов «второго состава» (помощник режиссёра, локейшен-менеджер) для кинопроектов федеральных компаний

В Печенгском округе 18 августа стартует «Киноплощадка» - бесплатные кинокурсы для тех, кто хочет работать в качестве специалистов «второго состава» (помощник режиссёра, локейшен-менеджер) на кинопроектах федеральных компаний.

В кинолаборатории будут обучаться 30 жителей самого северного округа Мурманской области. Участники проекта изучат населённые пункты Печенгского округа с точки зрения использования для киносъёмок. Под руководством профессионалов из сферы кино научатся работать в качестве специалистов «второго состава» съёмочных групп. Эти навыки участники проекта «Киноплощадка» смогут применить для работы на кинопроектах местных и федеральных компаний, которые проводят съёмки в Печенгском округе.

Столичные кинематографисты очень хотят снимать в Печенгском округе, но одна из проблем - отсутствие местных специалистов - администраторов, локейшен-менеджеров, бригадиров массовых сцен, фотографов на площадке, видеооператоров бек-стейджа. А потому было решено организовать курсы для жителей Печенгского района.

Те, кто проявит себя наиболее успешно в обучении, пройдут стажировку на съёмочных площадках российских кинопроектов.

Обучение будет проходить с августа этого года по июнь следующего. Учёба пройдёт в Никеле по выходным и онлайн. Первые занятия на тему «эффективный локейшен-менеджер» пройдут 18-20 августа, их проведёт директор российской Гильдии продюсеров и локейшен-менеджеров Максим Катков.

В сентябре–октябре пройдут мастер-классы и локейшен-туры в Долину Славы, Печенгу, Лиинахамари, Луостари, Трифоно-Печенгский монастырь.

Далее учащихся ждёт освоение специальности второго режиссёра, а также кинопоказы и дискуссии.

Начиная с февраля будущего года учащиеся курсов начнут готовиться к съёмкам, а апреле, мае и июне уже будут снимать кино и стажироваться.