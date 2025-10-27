В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

25 октября у воинского мемориала в Ахмалахти, на берегу озера Куэтсъярви в Печенгском округе состоялся митинг, посвящённый 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Организатором мероприятия выступил Некоммерческий фонд поддержки ветеранов ФСБ «Щит», сообщает историко-краеведческий музей Печенгского округа.

Участники почтили память погибших в боях с фашизмом, возложили венки и цветы к мемориалу.

В этот же день в городе Киркенес (Норвегия) прошёл митинг, посвящённый 81-й годовщине с момента освобождения города и северной части Норвегии от фашистской оккупации. Присутствовали генеральный консул России в Киркенесе Николай Александрович Коныгин, который выступил с небольшой речью, и местные жители города. К подножию монумента советскому солдату были установлены венки от благодарных россиян и возложены розы от соотечественников, проживающих в Норвегии и других государствах.

Благодаря инициативе заботливых жителей Киркенеса от русской диаспоры была собрана сумма на приобретение более 3000 алых роз.

Для никельчан и гостей посёлка 25 октября творческие коллективы Центра культуры Печенгского округа устроили праздничный концерт «Когда закончилась война». На площади посёлка зрителей угощали солдатской кашей и горячим чаем.

С торжественной речью выступил заместитель председателя Совета депутатов Печенгского округа Виталий Якоби: «Искренне поздравляю земляков с 81-й годовщиной освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков! Огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Они всеми силами приближали победу! Кто-то отдал самое ценное ради мирного неба - свою жизнь. Сегодня мы празднуем победу, которую завоевали наши предки, и всем желаю спокойствия, здоровья и мирного неба над головой!».

Фото: https://vk.com/nikel.muzei?z=photo-29913_457392805%2Fwall-29913_498689