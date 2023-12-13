В Печенгском округе и Североморске планируется модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Правительством Российской Федерации рассматривается возможность выделения средств специального казначейского кредита в объёме 2 млрд рублей на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Мурманской области.

Региональным правительством подана заявка в ППК «Фонд развития территорий» на предоставление соответствующей меры поддержки.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, план мероприятий в том числе включает реконструкцию и капитальный ремонт котельных, перекладку более 8 км сетей теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе и ЗАТО г. Североморск.

«Правительство Мурманской области, в том числе с федеральной поддержкой, продолжает комплексную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Данные мероприятия позволят обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение более 60 тысяч человек», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Фото: https://gov-murman.ru