В Печенгском округе меняется образовательная среда

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал высокую оценку изменениям, происходящим с социальными объектами Печенгского округа. Глава региона в ходе рабочей поездки в муниципалитет, которая состоялась 11 декабря, посетил реконструирующиеся ДЮСШ и школу искусств в посёлке Спутник и познакомился с обновлёнными пространствами никельской школы №3.

В Спутнике работы в зданиях спортшколы и школы искусств производятся в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и областной госпрограммы «Комфортное жильё и городская среда». Капремонт внутренних помещений выполнен, завершаются наружные работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в школе №3 посёлка Никель по программе «Arctic schools» полностью реконструирован спортивный зал. В числе прочих новинок в зале смонтирован трёхметровый скалодром. Также в школе действует центр «Точка роста», где ребята учатся основам робототехники и 3D-моделирования.

«Мы посмотрели, как реализуется программа реновации ЗАТО в Спутнике. Даже сами жители подходили и говорили, что впервые за несколько десятков лет происходят такие изменения. Это очень хорошо. А в Никеле в школе № 3 по программе «Arctic schools» получился великолепный спортзал – это дорогого стоит. Мы эту программу обязательно продолжим, в принятом бюджете заложено ещё больше средств на 2022 год, чтобы в наших школах менялись пространства. Где-то это спортзал, где-то кабинет с высокотехнологичным оборудованием. Очевидно совершенно, что деньги идут в дело, и это меняет образовательную среду для наших школьников. Это очень здорово!», – подвёл итог Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430886/#&gid=1&pid=7