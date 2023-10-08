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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 22:30

В Печенгском округе Мурманской области открыли мемориальные доски Героям России Северного флота

Мемориальные доски майору Андрею Спирину, капитанам Дмитрию Астафьеву и Евгению Козловскому, а также старшему лейтенанту Евгению Трундаеву установлены на жилых домах, в которых они проживали в период прохождения военной службы в бригаде.

Сегодня в Печенгском округе Мурманской области, на территории военного гарнизона отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в посёлке 19 километр и посёлке Печенга, открыли мемориальные доски Героям России, служившим в бригаде и погибшим при выполнении специальных задач по защите Отечества.

Мемориальные доски майору Андрею Спирину, капитанам Дмитрию Астафьеву и Евгению Козловскому, а также старшему лейтенанту Евгению Трундаеву установлены на жилых домах, в которых они проживали в период прохождения военной службы в бригаде.

На церемонии открытия присутствовали родственники погибших военнослужащих, представители армейского корпуса Северного флота, командование и военнослужащие бригады, представители администрации Печенгского округа и общественных организаций Мурманской области, а также юнармейцы.

В хоте проведения мероприятия состоялся митинг и прохождение торжественным маршем знамённого взвода и личного состава отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, память героев почтили минутой молчания

- Герои не погибают, они уходят в вечность. Их имена навсегда вписаны в новую страницу исторической летописи. Их мужество и отвага навсегда останутся в памяти, в истории страны, и будут служить примером любви и преданности Отчизне, - сказал временно исполняющий обязанности командира бригады подполковник Олег Меновщиков.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, завершилось мероприятие возложением цветов в «Саду памяти», высаженном в посёлке Печенга в память о воинах, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

 

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481430@egNews

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