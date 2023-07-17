В Печенгском округе начался набор желающих попасть на бесплатный проект «Киноплощадка»

Это курс для тех, кто хочет работать в качестве специалистов «второго состава» (помощник режиссёра, локейшен-менеджер) на кинопроектах местных и федеральных компаний, которые проводят съёмки в Печенгском округе.

У столичных кинематографистов есть заинтересованность в локациях Печенгского округа. Центр развития кинопроизводства Мурманской области активно привлекает сюда российские киностудии. Так, в сентябре запланирован локейшен-тур по округу, на который приедут кинематографисты, планирующие здесь съёмки. Одна из проблем территории, которую отмечают кинопроизводители – отсутствие в округе специалистов «второго состава» для работы на съёмочной площадке: администраторов, локейшен-менеджеров, бригадиров массовых сцен, фотографов на площадке, видеооператоров бекстейджа.

А потому было решено организовать кинолабораторию по подготовке таких сотрудников.

Участники проекта получат базовые знания по необходимым для студий киноспециальностям, на которые организаторы федеральных кинопроектов нанимают местный персонал. А те, кто проявит себя наиболее успешно в обучении, пройдут стажировку на съемочных площадках российских кинопроектов. Локации, которые отснимут участники проекта будут размещены на сайте Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Что ждёт участников проекта?

«Киноплощадка» будет проходить с августа этого года по июнь следующего в Никеле по выходным и онлайн. Участников проекта ждут мастер-классы, просмотры и обсуждения фильмов, поездки по территориям в поисках различных локаций для съёмок.

Как сообщает АНО «Продюсерский центр «Северный характер», на курсы набираются 30 жителей Печенгского округа, желающих освоить новую интересную профессию. Пол, возраст, образование, не важны. Главное - любить свой край. Будет большим преимуществом, если вы умеете фотографировать (съёмке локаций также будут учить на курсах) и имеете личный автомобиль.

Заявки принимаются до 1 августа. Для участия в проекте нужно заполнить анкету: https://forms.yandex.ru/cloud/64acfb553e9d08ac1ca4fb0e/