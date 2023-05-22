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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.23 10:00

В Печенгском округе открылся офис Туристского информационного центра

В конце прошлой недели состоялось официальное открытие фронт-офиса Туристского информационного центра Мурманской области в Печенгском округе — ТИЦ «Северный» в Никеле.

«Особенно важно, что в преддверии летнего туристического сезона мы открывает новую точку на карте туриста в Мурманской области», — отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Мероприятие объединило опытных и начинающих гидов и экскурсоводов Печенгского округа, принимающих участие в проекте «Самозанятым. Путь в туризм».

В церемонии открытия также приняли участие: Ирина Жуйкова, директор Департамента социальной политики - начальник Управления социальных и благотворительных программ ПАО «ГМК «Норильский никель», Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа, Наталия Сидорина, руководитель направления «Развитие общества» Центра «Вторая школа», Сударкина Эмма, менеджер Туристского информационного центра Печенгского округа.

Гости Печенгского округа смогут узнать о сувенирах и местах их продажи, гостиницах и точках общепита. Также будет доступна информация об экскурсиях, предложениях турфирм, о самых известных и популярных местах северной части Мурманской области. Кроме того, туристский информационный центр Мурманской области станет объединяющим местом притяжения предпринимателей в сфере индустрии туризма и гостеприимства, в том числе в рамках реализации проекта «Паспорт полярника».

Туристский информационный центр в Никеле расположен по адресу: ул. Сидоровича, 4 (вход со двора)

Как сообщает региональный комитет по туризму, в настоящее время в Мурманской области функционирует 6 Туристских информационных центров, а именно в Мурманске, Умбе, Никеле, Териберке (онлайн), Апатитах и Кировске. Все об отдыхе в Мурманской области можно узнать на туристическом портале murmansk.travel.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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