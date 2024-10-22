В Печенгском округе отремонтировали мост через реку Колосйоки

В рамках плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Печенгском округе капитально отремонтировали мост через реку Колосйоки.

В процессе работ по капитальному ремонту моста между улицей Советской и улицей Заводской в Никеле специалисты отремонтировали защитные слои бетона пролётных строений и насадок устоев, нанесли антикоррозийное покрытие на видимые бетонные поверхности конструкций пролётных строений и опор, укрепили конусы моста.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядная организация выполнила устройство системы отвода и очистки поверхностных сточных вод, обновила перильное ограждение на мосту и подходах, заменила дорожную одежду на мосту и подходах, и восстановила освещение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/