В Печенгском округе отремонтируют дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В Печенгском муниципальном округе в этом году запланирован ремонт дорог местного значения в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».

В Никеле отремонтируют внутриквартальную дорогу от дома №8 до дома №18 по ул. Бредова, а в Заполярном к ремонту запланирован участок внутриквартальной дороги на ул. Ленина (33-35, 25-29) от дома №21 до дома №29.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ранее местные жители обращались к региональным властям с просьбой о ремонте данных проездов и были услышаны. По заключению специалистов износ покрытия на дорогах высокий и обе дороги нуждаются в ремонте.

В процессе работ на объектах специалисты выполнят фрезерование старого покрытия, заменят выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, обновят бордюры, обустроят ограждения, заменят люки колодцев и нанесут разметку.

Фото: https://gov-murman.ru