В Печенгском округе продолжит функционировать бюро судебно-медицинской экспертизы

Его деятельность могла быть прекращена в связи с несоответствием помещения филиала областного бюро СМЭ в Никеле требованиям санитарно-эпидемических правил. Для проработки вопроса была создана межведомственная комиссия.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, учитывая необходимость производства судебно-медицинских экспертиз в Печенгском округе, министерство приняло решение о продолжении функционирования филиала областного бюро СМЭ. Прорабатывается вопрос о размещении этого подразделения в Заполярном.

При определении позиции регионального Минздрава учитывались обращения депутата Мурманской областной Думы Любови Черепановой и депутата Совета депутатов Печенгского муниципального округа Виталия Якоби, выступивших за сохранение Печенгского отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547738/#&gid=1&pid=1