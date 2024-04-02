В Печенгском округе проживают участники специальной военной операции и их семьи. Поэтому внимание им уделяется особое

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 1 апреля рассмотрели результаты реализации регионального плана «На Севере – жить» в Печенгском округе. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на исполнение мероприятий плана с 2019 года округу правительством региона было направлено более 8,7 млрд рублей.

«На эти средства были капитально отремонтированы дома и коммунальные сети, проведено благоустройство, созданы новые пространства для молодёжи, начато строительство социально важных объектов», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в Печенгском округе сосредоточены населённые пункты, где проживают участники специальной военной операции и их семьи. Поэтому внимание им уделяется особое.

В том числе в рамках программы реновации за эти годы там выполнен капитальный ремонт 37 многоквартирных домов. Работа по программе масштабная и обязательно будет продолжена.

Ещё один приоритет в Печенгском округе – медицина.

«В рамках плана «На Севере – жить» были отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. Открыт ФАП в Раякоски. Закуплено оборудование, в том числе компьютерный томограф, ЭКГ для реанимации, ультразвуковые аппараты и флюорографы. Организована работа медицинских шаттлов по маршрутам: Никель-Мурманск, Печенга-Мурманск. Ведётся работа по сокращению дефицита медицинских работников. Так уже привлечено 38 врачей и 81 человек из числа среднего медицинского персонала. Для округа это очень достойный результат. Скажу, что вообще ситуация с медициной в Печенгском округе была одной из самых напряжённых, болезненных. Но этот тренд нам удалось переломить. Сейчас, безусловно, идёт донастройка системы, вопросы всё чаще носят личный, а не системный характер. За это хочу поблагодарить и региональный Минздрав, и нового главного врача, которые безусловно помогают с этой задачей справляться», – подчеркнул губернатор.

Ещё одно приоритетное направление – образование.

«Здесь введено в эксплуатацию второе здание детского сада №10, идёт строительство корпуса начальных классов школы имени Героя России Михаила Попова. Для организации досуга молодёжи открыты пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Печенге и Заполярном, пространство «СОПКИ» в Заполярном и Никеле. Кстати, я сам заезжал в «СОПКИ» в Никеле – живо, атмосферно, здорово», – сказал Андрей Чибис.

Также в Печенгском округе проводится одна из самых масштабных работ по обновлению системы жилищно-коммунального хозяйства. На ремонт котельного оборудования было направлено более 169 млн рулей, отремонтировано более трёх тысяч метров систем сетей теплоснабжения и пяти тысяч метров водоснабжения, 88 подъездов.

Кроме того, в округе установлено 12 детских площадок и две скейт-площадки. В 2024 году в рамках программы «На Севере твой проект» будет реализовано ещё пять инициатив жителей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, недавно в Печенгском округе работал губернаторский контроль, в ходе которого был выявлен ряд недочётов. Об их отработке, а также подробнее о ходе реализации мероприятий плана «На Севере – жить» в округе доложил глава муниципального образования Андрей Кузнецов.

Фото: https://gov-murman.ru