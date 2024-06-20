В Печенгском округе ремонтируют дорогу к ж/д станции Луостари

В Мурманской области продолжают приводить в нормативное состояние региональные дороги. Ремонтируют не только дороги с асфальтовым покрытием, но и с гравийным. Так, в Печенгском округе на автоподъезде к железнодорожной станции Луостари начался ремонт дорожного покрытия.

Все необходимые подготовительные работы по организации дорожного движения подрядной организацией завершены: выставлены временные знаки и информационные щиты, и дорожники приступили к основным работам.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день на объекте ремонта выполняется вырубка кустарника, корчевка и уборка валунов, начались работы по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением гравийных материалов. Общий объем запланированных работ – 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы завершаться к сентябрю.

Луостари – небольшой населённый пункт на севере области, но в последнее время его всё чаще можно увидеть в туристических маршрутах. Здесь расположен самый северный в мире железнодорожный вокзал и самый северный Свято Троицкий Трифонов монастырь.

Фото: https://gov-murman.ru