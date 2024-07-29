В Печенгском округе ремонтируют три моста

В рамках национального проект «Безопасные качественные дороги» продолжается реконструкция моста через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный - а/д «Лотта».

Мостовики проводят работы по гидроизоляции пролётного строения и устройство щебёночного основания дорожного полотна. Устройство опорных частей и пролётных строений выполнены на 100%.

Также в муниципалитете в этом году идёт капитальный ремонт двух мостов в рамках плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы по капитальному ремонту моста через реку Колосйоки в Никеле начались в июне. На сегодняшний день рабочие приступили к армированию основания проезжей части и монолитной заливке бетона. Следующим шагом будет укладка специализированной гидроизоляции, после чего начнётся подготовка поверхности под укладку асфальта.

На заключительном этапе работы на мосту через реку Хаукилампийоки в Заполярном, осталось установить металлические парапеты и покрасить их. Идёт подготовка к асфальтированию проезжей части моста. Для пешеходного тротуара проложили бордюрный камень, затем будут работы по засыпке щебнем, проливке эмульсией из битума и далее – укладка асфальта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/