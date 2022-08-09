Оценка технического состояния антенно-мачтового сооружения будет проводиться с остановкой вещанияКак понять, что сотрудник недоволен работой и готов уволиться
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.22 15:50

В Печенгском округе состоялся торжественный митинг, на котором напутствовали военнослужащих именного регионального батальона на выполнение поставленных задач

В Печенгском округе прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции.

Мотострелковый батальон прошёл интенсивную боевую подготовку на территории Мурманской области.

«80 лет назад наши предки разгромили фашистские полчища, наделенные идеологией превосходства над другими. Они пытались захватить наши земли, уничтожить народ, установить мировое господство. Сегодня преемники этой идеологии ценой жизни братского народа пытаются сделать то же самое. В авангарде борьбы с этим злом всегда были Вооружённые силы России. Победа ковалась вместе с народом. Так всегда было и будет», – с такими словами обратился к военным командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что недавно вернулся с приграничной территории, где встретился с бойцами из Мурманской области.

«Наши ребята успешно и самоотверженно выполняют поставленные задачи. Они проявляют чудеса мужества, выносливости и смекалки. Несмотря на то, что ребята находятся там по несколько месяцев, они не теряют огня в глазах и чёткого понимания того, зачем они это делают. Это дорогого стоит. То, что вы сегодня здесь – это очень серьёзный мужской поступок. Убеждён, что после серьёзной подготовки вы достойно выполните задачи, которые сегодня стоят не только перед Вооружёнными силами, но и перед всей страной», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Верность своей Родине, готовность сражаться за её свободу и независимость, помогать братским народам – долг для каждого мужчины, тем более российского военнослужащего. Глубоко убеждён, что, несмотря на сложности и опасности, которые подстерегают любого профессионального военного, вы с достоинством справитесь со всеми задачами», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Военнослужащих также напутствовали родные, представители общественности и духовенства, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Офицерские жены». Художественный сериал, 7 серия (16+)23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области розничное кредитование демонстрирует признаки восстановления-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 39 копеек, доллар укрепился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика