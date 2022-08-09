В Печенгском округе состоялся торжественный митинг, на котором напутствовали военнослужащих именного регионального батальона на выполнение поставленных задач

В Печенгском округе прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции.

Мотострелковый батальон прошёл интенсивную боевую подготовку на территории Мурманской области.

«80 лет назад наши предки разгромили фашистские полчища, наделенные идеологией превосходства над другими. Они пытались захватить наши земли, уничтожить народ, установить мировое господство. Сегодня преемники этой идеологии ценой жизни братского народа пытаются сделать то же самое. В авангарде борьбы с этим злом всегда были Вооружённые силы России. Победа ковалась вместе с народом. Так всегда было и будет», – с такими словами обратился к военным командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что недавно вернулся с приграничной территории, где встретился с бойцами из Мурманской области.

«Наши ребята успешно и самоотверженно выполняют поставленные задачи. Они проявляют чудеса мужества, выносливости и смекалки. Несмотря на то, что ребята находятся там по несколько месяцев, они не теряют огня в глазах и чёткого понимания того, зачем они это делают. Это дорогого стоит. То, что вы сегодня здесь – это очень серьёзный мужской поступок. Убеждён, что после серьёзной подготовки вы достойно выполните задачи, которые сегодня стоят не только перед Вооружёнными силами, но и перед всей страной», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Верность своей Родине, готовность сражаться за её свободу и независимость, помогать братским народам – долг для каждого мужчины, тем более российского военнослужащего. Глубоко убеждён, что, несмотря на сложности и опасности, которые подстерегают любого профессионального военного, вы с достоинством справитесь со всеми задачами», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Военнослужащих также напутствовали родные, представители общественности и духовенства, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/