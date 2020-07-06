В Печенгском районе прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства об обращении с твёрдыми коммунальными отходами

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по информации Печенгского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (Управление Росреестра по Мурманской области) о нарушении требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Печенгский район.

В ходе проведенной проверки на территории гп. Никель и сп. Корзуново выявлены факты накопления и хранения твёрдых коммунальных отходов на земельных участках, которые не включены в государственный реестр, утвержденный постановлением правительства Мурманской области от 07.10.2016 № 492-ПП/10 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Мурманской области».

В целях устранения нарушений в адрес главы администрации муниципального образования Печенгский район и главы администрации сп. Корзуново внесено 2 представления, которые рассмотрены и удовлетворены.